Plus de 2,5 milliards $ pour assumer les responsabilités grandissantes des municipalités

Le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, Martin Damphousse, a constaté que les priorités municipales ont été entendues au lendemain de la mise à jour économique par le ministre des Finances du Québec. Fort de ce constat, M. Damphousse a ensuite demandé au fédéral un soutien solide afin de dénouer la crise du logement actuelle.

Plus de 2,5 milliards $ ont donc été dédiées aux villes en réponse aux demandes formulées par le milieu municipal, principalement : 1,8 milliard $ pour la construction de logements abordables et sociaux (dont 214,5 millions $ réservés aux personnes en situation d’itinérance ou risquant de le devenir); 108 millions $ supplémentaires sur 5 ans pour les mesures liées à l’itinérance; 261 millions $ supplémentaires sur 5 ans en adaptation aux changements climatiques; 404 millions $ pour les communautés et le secteur forestier en réponse aux feux de forêt.

Il a ajouté cependant que certains enjeux demeurent, notamment au niveau du transport collectif et que le déficit structurel actuel était prévisible et n’est pas unique au Québec, en précisant que « le modèle de financement du transport collectif a atteint sa limite et le moment est venu de trouver ensemble des solutions pour le remettre au cœur des priorités gouvernementales ».

Il s’est ensuite tourné vers Ottawa pour que le gouvernement fédéral soutienne financièrement des mesures concrètes pour augmenter l’offre en logement au Québec, et maintenir l’abordabilité ainsi que la qualité des logements.

L’UMQ a notamment recommandé d’investir de nouvelles sommes dans plusieurs programmes fédéraux liés au logement et aux infrastructures; d’offrir davantage de solutions permettant aux promoteurs privés et sociaux d’accéder à une capitalisation suffisante et à des conditions de prêts plus avantageuses; d’investir pour faciliter l’acquisition et la mise hors marché d’unités déjà existantes pour préserver l’abordabilité des logis; et de faire de la préservation du parc de logements existant, public et privé, tant dans l’entretien que dans la rénovation, une priorité d’action du gouvernement, particulièrement lorsqu’il s’agit de logements à destination de populations plus vulnérables ou en région.