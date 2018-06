La Bouchervilloise Florence Junca-Adenot reçoit le Prix du Gouverneur général à Ottawa

Accompagnée de ses proches, la Bouchervilloise Florence Junca-Adenot a reçu le Prix du Gouverneur général le 1er juin dernier à Ottawa. Il s’agit de la plus haute distinction dans le domaine des arts du spectacle au pays. Son engagement de longue date dans divers projets culturels en faisait une candidate de choix pour la remise de ce prix.

Au fil des ans, Mme Junca Adenot a coordonné bon nombre de projets en plus de s’engager dans divers organismes voués à la culture. Elle a été la présidente fondatrice de l’Agora de la danse, du Centre Pierre-Péladeau et de la Corporation de développement urbain du Faubourg Saint-Laurent, à la base de la création du Quartier des spectacles, à Montréal.

Sur le plan local, elle a été l’artisane de plusieurs projets de remise en valeur du patrimoine, notamment le vieux-village de Boucherville et la rénovation du manoir Pierre-Boucher. Cofondatrice de la Société du patrimoine de Boucherville, elle a aussi été présidente de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la municipalité l’année dernière. Elle a présidé le conseil de plusieurs organisations culturelles, dont la Société du patrimoine architectural de Montréal, qui a assuré la revitalisation du Vieux-Montréal, la Société de développement de Montréal et l’ensemble de musique baroque Les idées heureuses.

À ce jour, Florence Junca Adenot a reçu quelque 40 distinctions honorifiques, dont le Prix Personnalité Arts-Affaires du Conseil des arts de Montréal et le Prix Pierre-Boucher, la plus haute reconnaissance de l’Ordre du mérite remise par la Ville de Boucherville.