Bilan positif des festivités du 350e de Boucherville

Après avoir organisé 138 activités l’an dernier en plus de sept autres antérieurement pour le 350e anniversaire de Boucherville, la Corporation des fêtes 2017 peut dire sans l’ombre d’un doute : mission accomplie! La présidente de l’organisme, Florence Junca Adenot, vient de dresser le bilan des festivités de la dernière année qui fut en quelque sorte un véritable tour de force. Au chapitre des statistiques, le tableau est fort révélateur. « Nous avons eu 820 bénévoles provenant de 56 organisations qui ont donné globalement 83 000 heures de leur temps aux activités en plus de 152 partenaires financiers et de services », a précisé la tête dirigeante de la Corporation.

Les bénévoles auront été en grande partie responsables du succès de cette année de festivités. La Corporation ne comptait que quelques employés rémunérés à sa permanence. Les membres du conseil d’administration étaient d’ailleurs tous des bénévoles. « Ce fut une expérience extraordinaire dans laquelle beaucoup de monde ont proposé des projets auxquels ils rêvaient et les ont réalisés », a ajouté Mme Junca Adenot. Comme pour mettre un point final et tourner la page pour de bon, ces bénévoles se sont rassemblés pour une fête ultime organisée au centre multifonctionnel vendredi dernier.

Comment la population a-t-elle accueilli les festivités? En assurant une forte présence aux activités. Selon les estimations de foule des organisateurs, plus de 200 000 personnes se sont pointées aux diverses rencontres. Les plus courues ont été dans l’ordre : le concert de Ginette Reno, accompagnée de l’OSDL lors du Rendez-vous de la mairie, la Fête nationale, les fêtes agricoles et la fin de semaine des transports. « Les gens étaient heureux d’être présents à ces célébrations et le laissaient savoir », se réjouit la présidente de la Corporation.

Chiffres

L’organisation d’un nombre si imposant d’activités a certes eu un coût important mais l’organisation en poste n’a enregistré aucun déficit. À ce tableau, elle a reçu une contribution de 1 262 000 $ de la Ville de Boucherville, 400 000 $ en subventions gouvernementales (fédérale et provinciale), 680 000 $ en argent des entreprises et une valeur de 2 440 000 $ en biens et services. En considérant que les heures de bénévolat des personnes ayant mis la main à la pâte pour les diverses activités équivalent à 2 020 000$, la valeur globale des ressources s’élève à près de 6 800 000 $. « En mars, nous remettrons un surplus à la Ville en plus d’une cinquantaine de legs qui totalisent un montant comparable à la contribution de la municipalité », a signalé au passage Mme Junca Adenot.

Pierre Boucher

Le fondateur de Boucherville, Pierre Boucher, aura été au coeur des festivités. Le mois d’avril lui fut réservé en souvenir du 300e anniversaire de son décès. Le gouvernement du Québec a confirmé la reconnaissance historique de l’illustre personnage de la Nouvelle-France. Une reproduction intégrale de la statue de bronze installée sur la devanture du Parlement à Québec a été fixée près de l’entrée de l’hôtel de ville. Une deuxième en bois, sculptée par un artisan percheron, a été aménagée au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale. Des personnages symbolisant les enfants du couple Boucher-Crevier à l’âge adulte ont participé à plusieurs activités au programme. Toujours au sujet du fondateur de Boucherville, chaque foyer a reçu une brochure relatant son parcours, ce qui a contribué à mieux le faire connaître auprès de l’ensemble de la population.

Volet autochtone

La présence de quatre nations amérindiennes à 14 événements a permis de rappeler leur rôle historique au fil du temps. Ce fut l’occasion pour plusieurs de se familiariser davantage avec leur culture et leurs traditions.

Relance des jumelages

Les fêtes du 350e ont par ailleurs permis de renouer les liens de Boucherville avec ses villes jumelées. Différentes délégations de l’extérieur ont effectué 16 visites au cours de l’année. La Commission des jumelages a réalisé un travail colossal en ce sens, a souligné Mme Junca Adenot.

Il reste maintenant aux administrateurs de la Corporation à dresser un bilan de la dernière année qui servira aux organisateurs du 375e anniversaire de la municipalité dans un quart-de-siècle. Le coordonnateur de l’équipe de la programmation, François Pauzé, entend proposer qu’il y ait un représentant des jeunes à la table du conseil d’administration du futur comité responsable des festivités. M. Pauzé reconnaît que la strate des 15-25 ans a été peu présente dans les festivités du 350e anniversaire.

Coups de coeur

Invitée à partager ses coups de coeur, la présidente de la Corporation a indiqué qu’elle penchait pour le livre sur l’histoire de Boucherville, la brochure sur Pierre Boucher, les fêtes agricoles, la fin de semaine des transports et les messes historiques à l’église Sainte-Famille. De son côté, le maire Jean Martel a opté pour le volet autochtone, le concert de Ginette Reno avec l’OSDL et la reproduction de la statue de Pierre Boucher installée devant l’hôtel de ville.

D’autre part, M. Martel a tenu à remercier les partenaires qui se sont associés au succès des festivités et les employés municipaux pour leur soutien aux activités.