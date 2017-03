Belle récolte de médailles pour le taekwondo à l’école de Mortagne

Crédit photo : École secondaire de Mortagne

(Communiqué de l’école secondaire de Mortagne)

Deux taekwondoistes de l’école secondaire De Mortagne, Marianne Péloquin, première secondaire et Maurane Langlois-Berthelot, troisième secondaire, ont obtenu des médailles lors de leurs compétitions.

Marianne a reçu la médaille d’argent et Maurane s’est vu remettre la médaille de bronze dans leurs catégories respectives lors de la Coupe Dando où plus de 975 taekwondoistes compétitionnaient.

Lors de la compétition organisée par Alliance Taekwondo, Maurane, ceinture bleue, a réussi à très bien se défendre contre une athlète ayant beaucoup plus d’expérience et un niveau de ceinture plus avancée. Quant à Marianne, ceinture rouge, elle s’est démarquée lors de son combat en remportant la médaille d’or chez les U15.

L’école secondaire De Mortagne est une école située à Boucherville qui offre le programme Sport-études. Ce projet pédagogique particulier regroupe plus de 850 élèves-athlètes de la première à la cinquième secondaire, regroupés dans plus de 30 disciplines sportives toutes aussi variées les unes que les autres. L’objectif du programme permet à l’élève-athlète d’atteindre un haut niveau de performance sportive tout en assurant un cheminement académique adapté à ses besoins. C’est ainsi qu’il peut poursuivre sa formation concentrée soit le matin ou l’après-midi, et ainsi consacrer l’autre moitié de journée à son développement sportif. Ce projet pédagogique Sport-études est approuvé par le MEESR (Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et permet ainsi à l’élève-athlète qui est reconnu par sa fédération sportive d’atteindre le niveau relève, espoir, élite ou excellence.