Alexanne Thibault double médaillée d’argent

la Bouchervilloise Alexanne Thibault a décroché la médaille d’argent en équipe et une médaille d’argent en individuel, saut d’obstacles, aux Championnats nord-américains pour Junior et Jeune cavalier qui se sont tenus du 18 au 23 juillet dernier à Saugerties (NY).

À 19 ans, Alexanne, athlète identifiée Relève dans le cadre du Programme de soutien au développement de l’excellence, a été qualifiée sur l’équipe du Canada pour la première fois à vie. Elle concourait avec Veronica Bot (On), Julia Madigan(CB) et Jennifer Mattell (On).

Dès le premier jour de la compétition, Alexanne a remporté la victoire à l’issue de la première qualificative. Le lendemain, grâce à ses performances et celles de ces coéquipières, elle monte sur la 2e marche podium pour remporter la médaille d’argent en équipe. Située au 4e rang en individuel avant la finale qui s’est tenue le dimanche en deux manches, elle réalise un parcours avec 4 points de pénalité et une autre parcours sans faute, ce qui lui permet de remporter une médaille d’argent en individuel.

« Pour ma première participation, je n’avais pas vraiment d’attente, commente-elle. Je n’ai jamais participé à une épreuve par équipe, ni à une épreuve de ce niveau avec tant de pression. C’était impressionnant de pouvoir représenter notre pays et d’avoir une si belle semaine avec mes coéquipières. »

En étant double médaillée d’argent en saut d’obstacles aux Championnats nord-américains pour Junior et Jeune cavalier, Alexanne égalise avec David Arcand qui, en 2007, avait inscrit une page de l’histoire.

Les Championnats nord-américains pour Junior et Jeune cavalier regroupent les meilleurs cavaliers âgés entre 14 et 21 ans, du Canada, des États-Unis et des pays d’Amérique du Sud. Cet événement de haut niveau, reconnu par la Fédération équestre internationale, se déroule sur le même format que des Jeux olympiques avec des épreuves en équipe et en individuel. Il prépare la jeune relève et il est un tremplin majeur pour ces athlètes.

(Source: Cheval Québec)