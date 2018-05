60 personnes se sont réunies à Saint-Amable le 12 mai dernier… le temps d’un café!

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de l’initiative «On sort-tu» le samedi 12 mai dernier, la salle Simon Lacoste de l’hôtel de ville de Saint-Amable était le point de rencontre d’une soixantaine de participants âgés de 55 ans et plus qui ont partagé un café ensemble au même moment afin de battre le record du défi lancé par Bel Âge et la porte-parole Marie-Claude Barrette. « On peut dire que c’est mission accomplie ! » souligne Stéphane Williams, maire de Saint-Amable.

Les participants ont pu bénéficier gracieusement d’un service de transport en taxi conventionnel et dans un taxi adapté pour personne à mobilité réduite. Entre 13 h et 16 h, des jeux, du café, des collations et des prix de présence étaient au rendez-vous.

La Municipalité de Saint-Amable tient à remercier les généreux partenaires de l’événement : Les Camions Daviault, Tim Hortons et BMR.

À propos de On sort-tu et le Bel Âge

L’activité «On sort-tu» présentée par le Bel Âge, qui avait pour but de contrer l’isolement chez les personnes âgées, invitaient toutes les villes du Québec à battre le record du plus grand nombre de café prit au même moment au même endroit le 12 mai 2018 à 14 h. Pour plus d’information, visitez le www.onsorttu.ca.