350e : des tours d’hélicoptère pour de jeunes gagnants

« Magique, impressionnant, le fun », voici les qualificatifs exprimés par les enfants qui ont eu la chance de faire un tour d’hélicoptère le samedi 16 septembre.

Ces heureux petits sont les gagnants de la course de boîtes à savon et du concours Seigneur d’un jour organisés récemment dans le cadre du 350e anniversaire de Boucherville

En compagnie de Pierre Boucher, ils ont survolé durant une vingtaine de minutes la région, de Boucherville à Calixa-Lavallée jusqu’à Contrecœur. Les conditions météorologiques étant excellentes, ils ont pu découvrir le paysage du haut des airs grâce à Robert Roy, qui a voulu partager sa passion avec les enfants. Propriétaire de l’hélicoptère, le Bouchervillois est également pilote pour son plaisir depuis 1980. Avant de décoller, il a pris soin d’expliquer aux jeunes le fonctionnement de l’hélicoptère tout en prodiguant quelques consignes de sécurité.

D’autres jeunes ont également gagné, plus tôt, un tour d’hélicoptère dans le cadre de la Vélo fête de la famille ainsi que le Festival La Grande Gourmandise. Il s’agit de Maxime Chouinard et de Marianne Wagner.