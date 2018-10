2 741 citoyens répondent à un sondage sur le cannabis à Sainte-Julie

Crédit photo : iStock

En marge de la légalisation du cannabis par le gouvernement fédéral, le conseil municipal de Sainte-Julie a décidé de mener une consultation auprès de sa population il y a deux semaines afin de connaître sa position sur ce sujet d’actualité et c’est en grand nombre que les citoyens se sont prononcés sur la question sur le site Internet de la Ville.

Au terme de cet exercice démocratique, les répondants se sont prononcés largement en faveur d’une interdiction de consommer du cannabis dans les lieux publics municipaux puisque 76 % d’entre eux réclamaient une interdiction dans les parcs et espaces verts, 63 % dans la rue, 73 % dans les lieux extérieurs municipaux et 78 % dans les événements et rassemblements familiaux.

On remarque également que, sur les 2 741 participants, 16 % ont affirmé qu’ils consomment déjà du cannabis et 10 % auraient l’intention d’en faire l’essai à la suite de la légalisation de cette substance. Notons à ce sujet que les résultats complets sont disponibles sur le lien : http://bit.ly/2yqA2xH.

Lors de l’assemblée publique du 16 octobre dernier, le conseil municipal a fait savoir qu’il interdira la consommation de cannabis dans les lieux publics municipaux à compter du 13 novembre prochain, c’est-à-dire d’ici à ce que le nouveau règlement entre en vigueur officiellement.

La Ville a précisé que les lieux publics visés par ce règlement incluent les bâtiments municipaux et leurs stationnements, les voies de circulation, les ruelles, les trottoirs, les parcs, les parcs canins, les espaces verts, les voies cyclables et piétonnes, les tunnels piétonniers, les abribus, les bibliothèques, arénas, piscines, centres communautaires et leurs stationnements, ainsi que tout autre lieu de ce type.

« Nous avons pris cette décision après avoir longuement pesé le pour et le contre et après avoir analysé les résultats de la consultation que nous avons effectuée du 10 au 14 octobre. Cet exercice a connu un taux de participation extraordinaire avec 2 741 répondants. Je suis fière que les Julievillois aient répondu aux questions en si grand nombre et aussi rapidement », a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.

Notons que, d’ici l’entrée en vigueur du nouveau règlement, c’est la loi provinciale encadrant le cannabis qui s’appliquera à Sainte-Julie et que, par conséquent, il sera interdit de fumer ou de vapoter du cannabis partout où cela est déjà interdit pour le tabac.

Lutter contre sa banalisation

Toujours dans le cadre de la toute récente légalisation du cannabis par le gouvernement fédéral, le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, a souligné pour sa part que la consommation de cette substance n’est « pas banale » et qu’elle comporte des risques pour la santé et la sécurité.

Il a rappelé que des mesures d’encadrement sont en place depuis le 17 octobre au Québec afin de protéger la population et celles-ci permettront, notamment, de limiter les risques liés à la consommation de cannabis, de lutter contre sa banalisation, particulièrement chez les adolescents et les jeunes adultes, et d’effectuer un contrôle efficace de la vente, de la promotion et de la publicité, de l’usage et de la possession du cannabis.

« Plus jeune on commence à consommer du cannabis, plus on augmente ses risques de subir des effets négatifs. Il est important de connaître les conséquences, notamment sur la santé, que sa consommation peut entraîner. Pensons par exemple aux effets sur les capacités cognitives d’une personne, comme son jugement, son attention, sa mémoire. Avant de consommer, il faut s’informer afin de prendre une décision éclairée », a averti le directeur national de santé publique.

Faits saillants

Rappelons que seule la Société québécoise du cannabis (SQDC) sera autorisée à vendre cette substance. Parmi les autres mesures d’encadrement du cannabis au Québec, mentionnons :

• L’interdiction complète pour les mineurs de posséder du cannabis

• L’interdiction de possession dans certains lieux, notamment certains lieux accueillant majoritairement des mineurs

• L’interdiction de la culture de cannabis à des fins personnelles

• L’interdiction à toute personne de conduire après avoir consommé

• Une limite à la quantité de cannabis séché qu’un adulte pourra posséder dans un lieu public. (Mention de source : Santé Montérégie)