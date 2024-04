Éclipse solaire : quoi faire avec ses lunettes protectrices ?

Après que des millions de lunettes protectrices ont été portées à travers le Québec pour voir l’éclipse du 8 avril en toute sécurité, plusieurs options sont disponibles pour qu’elles soient réutilisées et qu’elles échappent à la poubelle.



Stefan Broquet d’Astronomie Plus, à Boucherville, trouverait dommage que les personnes recyclent leur paire de lunettes, puisqu’ils pourront tout de même les utiliser pour visionner l’éclipse partielle qui aura lieu le 29 mars 2025, dans le sud du Québec.



«Elles sont bonnes pour un laps de temps de trois ans, à la condition de les mettre dans un endroit sécuritaire pour ne pas les endommager, explique-t-il. Il va falloir vérifier qu’elles soient toujours bonnes, mais moi personnellement, j’attendrais le 30 mars.»



Si certains désirent les envoyer ailleurs dans le monde que d’autres puissent en profiter, il est ouvert à les recevoir au magasin.



C’est le cas du Cégep de Valleyfield, qui a demandé aux participants de son événement organisé hier de remettre leur paire de lunettes pour qu’elles soient envoyées au Nunavut, qui vivra une éclipse dans quelques années.



Du côté des MRC de Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges, elles suggèrent de retirer la pellicule des lunettes et la jeter aux poubelles, tandis que la monture va au bac de recyclage.



«La prochaine éclipse solaire totale qui sera visible au Québec est en 2079, si vous prévoyez être aux Îles-de-la-Madeleine à ce moment-là. Enfin, si vous êtes du type « je veux léguer quelque chose à mes descendants », la prochaine éclipse solaire totale qui sera visible dans notre région est en 2205», indique la MRC de Vaudreuil-Soulanges.





Le magasin ProÉcolo, à Candiac, indique ne pas avoir reçu de questions concernant la réutilisation des lunettes, mais a partagé une publication sur Facebook d’un organisme de Québec qui prévoit les envoyer au nord de l’Afrique, puisqu’une éclipse solaire totale passera au-dessus du territoire le 2 août 2027.



Prochaines éclipses



Même si la prochaine éclipse totale qui passera au-dessus du Québec n’est pas attendue avant le prochain siècle, des éclipses totales et partielles auront lieu à plusieurs endroits dans le monde.



Selon Éclipses Québec, le prochain phénomène visible du territoire du Québec sera une éclipse lunaire totale qui se produira du 13 au 14 mars 2025. Deux semaines plus tard, les Québécois dans le sud de la province auront l’occasion d’assister à une éclipse solaire partielle, le 29 mars de la même année, avec presque la moitié du Soleil dissimulé.



Par la suite, la prochaine éclipse solaire totale se manifestera le 12 août 2026, en Islande et dans certaines régions de l’Espagne. Elle sera partielle pour le Québec. Pour le prochain événement au pays, les Canadiens devront attendre jusqu’au 22 août 2044 où une éclipse totale sera visible dans une portion de l’Ouest canadien.



Comme mentionné ci-haut, les Québécois devront attendre jusqu’au 1er mai 2079 pour assister à une éclipse totale, mais devront se déplacer jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine ou dans les provinces des Maritimes pour la voir au complet.