Travaux de réaménagement de l’accès à l’IREQ à Varennes

Hydro-Québec entreprendra dès la semaine du 8 avril des travaux de réaménagement de l’accès à l’IREQ sur la rue Michael-Faraday qui se trouve à la jonction des territoires de Sainte-Julie et Varennes.



Ces travaux, qui se poursuivront jusqu’à l’automne 2024, sont effectués à la suite de l’agrandissement des bureaux de l’IREQ et ont pour objectif de sécuriser l’intersection en raison du fort achalandage attendu.



Au terme de ce chantier, l’intersection comprendra de nouveaux feux de circulation, des voies de virages sécurisées et des aménagements pour les cyclistes. Des travaux préparatoires auront lieu les 8 et 9 avril, entre 7 h et 17 h. La circulation sera maintenue en tout temps en alternance avec la présence de signaleurs.



Il est à noter que d’autres entraves auront lieu au courant des prochains mois et que des avis suivront, en fonction de l’avancement des travaux.

Pour toute information supplémentaire, les citoyens sont invités à communiquer avec la ligne Info projets d’Hydro-Québec au 1-877-653-1139 ou à ramrichelieu@hydro.qc.ca.