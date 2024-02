Ambulance en situation d’urgence: au-delà du délai visé de 10 minutes dans la région

Le délai visé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour l’arrivée d’une ambulance en situation d’urgence est de moins de 10 minutes. Dans la région, le délai moyen enregistré au cours d’une année dépasse ces 10 minutes sur tous les territoires, soit Longueuil, Boucherville, Sainte-Julie et Varennes.



Selon la compilation présentée le 24 février par le Journal de Montréal auprès des 112 municipalité de 10 000 habitants et plus, les citoyens de la ville de Longueuil ont attendu une ambulance en situation d’urgence en moyenne 10 minutes et 31 secondes, ce qui la place au 28e rang sur 112.



Par la suite, on retrouve Sainte-Julie avec un délai moyen de 11 minutes et 42 secondes, soit au 49e rang sur 112, c’est-à-dire près du milieu de cette compilation. Ensuite vient Varennes avec un temps moyen de 13 minutes exactement, soit à la 72e place. Et finalement, Boucherville avec un délai de 13 minutes 23 secondes, ce qui lui vaut le 79e rang.



À la suite de ce reportage, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a déclaré dans le quotidien qu’il déposera « dans les prochains jours » un plan d’action pour améliorer l’accès aux services ambulanciers. « Les situations rapportées par Le Journal de Montréal sont inacceptables, nous ne pouvons faire aucun compromis sur la sécurité des patients », a-t-il martelé.



De son côté, la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), a fait savoir qu’elle joint sa voix à celle du président de la Fédération des coopératives de paramédics du Québec (FCPQ), Philip Girouard.



« Ce que nous proposons pour améliorer les délais de réponse a déjà été présenté aux autorités publiques concernées. Nous demandons la stabilisation des ajouts d’heures ponctuels qui se répètent de manière récurrente sur un territoire afin de répondre aux besoins de la population, la mise en place de véhicules d’intervention rapide, la promotion des soins avancés, la pratique de la paramédecine communautaire et bien d’autres initiatives coopératives qui découlent de notre partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux », a-t-il souligné par voie de communiqué.



Il a précisé qu’une solution serait la mise en place de véhicules d’intervention rapide dédiés aux cas les plus urgents. Ils assureraient une arrivée rapide d’un paramédic sur les lieux d’un appel. Celui-ci se déplacerait dans un véhicule qui n’est pas une ambulance et il aurait la capacité de donner les premiers soins pendant que l’ambulance est en route.