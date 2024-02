❗ Fermeture du tunnel en direction de Montréal dans la nuit du 9 au 10 février ❗

Le tunnel sera fermé en direction de Montréal, mais ouvert en direction de la Rive-sud.

❌A-25 en direction de Montréal

Entre la sortie no 90 et Notre-Dame Est

🕒 De vendredi, 23h, à samedi, 8h

Pour plus de détails 👉 https://bit.ly/3KtTfml