Maintenant interdits : dégriffage, taille des oreilles et de la queue et dévocalisation

Le nouveau règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés entrera en vigueur dès le 10 février. Cela signifie qu’il sera officiellement interdit de faire des chirurgies non thérapeutiques dont : le dégriffage, la taille des oreilles et de la queue et la dévocalisation. De plus, il sera interdit d’utiliser la chambre à gaz pour l’euthanasie des animaux! De bonnes nouvelles donc pour nos compagnons à quatre pattes.



Mais parlons un peu du dégriffage



Le dégriffage, techniquement connu sous le nom d’onyxectomie, est une intervention chirurgicale qui implique l’amputation du dernier os de chaque orteil pour retirer la griffe. Bien que cela puisse paraître une solution pratique pour prévenir les problèmes liés aux griffes, le dégriffage est une procédure très invasive ayant des conséquences importantes sur la santé et le comportement du chat.



Les chats dépendent de leurs griffes pour diverses activités, notamment grimper, s’étirer et se défendre. Supprimer leur principal moyen de défense peut provoquer du stress ou de l’anxiété. De plus, les chats dégriffés peuvent développer des douleurs chroniques, des boiteries et des complications telles que des lésions nerveuses et des infections.



Selon un sondage Léger réalisé pour le compte de l’Association des médecins vétérinaires du Québec, il y aurait, dans la province, environ 700 000 chats privés de leurs griffes, soit 32 % des félins adultes vivant dans un ménage.



Plusieurs pays et régions ont interdit le dégriffage en raison de ses implications éthiques et des risques associés pour le bien-être félin. C’est désormais le tour du Québec.



Voici 4 conseils pour facilement gérer les griffes de minou :



1. Éduquer son chat à se faire couper les griffes.

Si jamais votre chat est difficile à manipuler, allez-y en douceur et étape par étape :

• choisissez un moment où il est tranquille, presque endormi.

• Touchez-lui la patte très brièvement puis donnez-lui une friandise tout de suite après.

• Répétez cette étape.

• Lorsqu’il est à l’aise et ne fait plus attention à votre main, prenez-lui la patte brièvement. Puis récompensez-le avec une friandise.

• Répétez cette étape.

• Faites une légère pression sur sa patte, comme pour ouvrir ses griffes, encore une fois, très brièvement. Puis récompensez.

• Répétez.

• Faites le processus graduellement jusqu’à pouvoir lui couper les griffes, une par une.

• Étalez les sessions sur plusieurs jours. Bientôt, vous serez capable de les lui couper toutes à la fois.

• Si vous êtes deux, une autre technique est de lui donner du thon (ou de la nourriture en canne) à la cuillère pendant que l’autre personne lui coupe les griffes.



Si vous n’êtes définitivement pas à l’aise, faites appel à un professionnel : chez le toiletteur, dans une animalerie ou même à domicile.



2. Installez un ou des poteaux à griffes dans votre maison :

Fournissez à votre chat un ou plusieurs griffoirs fabriqués à partir de différents matériaux tels que de la corde, du carton ou de la moquette. Placez-les stratégiquement dans plusieurs endroits de votre maison : entrée, couloir, à côté du divan, etc. Au besoin, encouragez votre chat à les utiliser en les saupoudrant d’herbe à chat ou en l’engageant dans un jeu interactif près des poteaux.



Si votre chat a tendance à griffer les meubles, recouvrez ceux-ci de papier aluminium quelque temps et placez un griffoir à proximité.



Si vous éprouvez d’autres difficultés, n’hésitez pas à contacter un éducateur félin ou bien Proanima pour des conseils.



3. Couvre-griffes :

Ces capuchons en caoutchouc souple, disponibles en différentes tailles et couleurs, sont collés sur les griffes et durent généralement plusieurs semaines avant de devoir être remplacés.



4. Enrichissement environnemental :

Enrichissez l’environnement de votre chat avec des jouets et des jeux interactifs pour le garder mentalement et physiquement stimulé. Un environnement bien enrichi peut aider à atténuer l’ennui et à réduire le risque de comportement de grattage destructeur. Faites régulièrement des rotations de jouets pour maintenir son intérêt.