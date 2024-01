C’est la journée Bell Cause pour la cause

La campagne annuelle Bell Cause pour la cause encourage une conversation nationale sur la santé mentale, rehausse la sensibilisation et incite à l’action axée sur la lutte contre la stigmatisation, les soins et l’accès, la recherche, de même que la santé en milieu de travail.



Depuis sa création, l’initiative nationale Bell Cause pour la cause est devenue l’une des campagnes de sensibilisation à la santé mentale les plus reconnues et les plus réussies en Amérique du Nord. Dans le cadre de la campagne, Bell a contribué pour plus de 143 millions de dollars à des initiatives en santé mentale depuis 2010, entre autres, le Fonds Bell Les Fleurons glorieux, une initiative destinée aux militaires, aux vétérans et à leurs familles d’un océan à l’autre.



Si trouver les bons mots, ce n’est pas toujours évident, demander de l’aide est souvent difficile #BellCause 🤍

Vous avez besoin d’aide ? Les organismes Phobies-Zéro et 211 Grand Montréal peuvent vous aider.

