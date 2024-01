Comment protéger nos animaux des dangers de l’hiver ?

Alors que l’hiver est enfin là, il apporte avec lui une myriade de dangers qui peuvent constituer de graves menaces pour nos animaux de compagnie. Voici les situations à surveiller et les précautions à prendre.



Hypothermie et engelures :

La chute des températures en hiver peut exposer nos animaux à des risques d’hypothermie et d’engelures. Les races plus petites et à poil court sont particulièrement sensibles. Les signes d’hypothermie incluent des frissons, une léthargie et des difficultés à bouger.

Les engelures, qui affectent les extrémités du corps, peuvent entraîner des lésions tissulaires. Pour éviter ces blessures, protégez votre animal avec un manteau. Par temps glacial, privilégiez des promenades plus fréquentes mais plus courtes.



Intoxication à l’antigel :

En hiver, les gens utilisent souvent de l’antigel dans leurs véhicules pour protéger les moteurs du gel. Cependant, l’antigel contient de l’éthylène glycol, une substance hautement toxique qui attire les animaux en raison de son goût sucré. L’ingestion, même en petites quantités, peut entraîner une intoxication grave et des conséquences potentiellement mortelles. Pour protéger votre animal, gardez tous les contenants d’antigel bien fermés et nettoyez rapidement tout déversement. De plus, envisagez d’utiliser des alternatives antigel adaptées aux animaux de compagnie.



Dégivreurs chimiques et sel :

Les dégivrants chimiques et les sels de voirie sont couramment utilisés pour faire fondre la neige et la glace, rendant ainsi les trottoirs et les routes plus sûrs pour l’usage humain. Toutefois, ces substances peuvent être nocives pour les animaux. Les produits chimiques peuvent irriter leurs coussinets et, s’ils sont ingérés, provoquer des troubles gastro-intestinaux. Certains animaux peuvent même développer des maladies plus graves, comme des dommages au foie ou aux reins.

Pensez à essuyer les pattes de votre animal après ses sorties, et envisagez d’utiliser des chaussons.



Peau sèche et squameuse :

L’air sec de l’hiver peut entraîner des problèmes de peau chez nos animaux de compagnie. Les systèmes de chauffage intérieur contribuent à réduire l’humidité, entraînant une peau sèche et squameuse et un nez irrité. Pour limiter ces effets, offrez à votre animal une alimentation équilibrée, riche en acides gras oméga-3 et utilisez des hydratants adaptés aux animaux pour garder sa peau hydratée. De plus, assurez-vous que votre animal a accès à de l’eau fraîche en tout temps.



Possibilités d’exercice limitées :

Le temps hivernal apporte souvent des conditions difficiles pour les activités de plein air, limitant les possibilités d’exercice pour les animaux de compagnie. Le manque d’activité physique peut contribuer à la prise de poids, à l’ennui et aux problèmes de comportement. Pour prévenir ces situations, trouvez des activités d’intérieur qui engagent l’esprit et le corps de votre animal, comme des jouets/bols interactifs, des pistes au trésor, des parties de cache-cache, etc. Si le temps le permet, emmitouflez-vous et emmenez votre animal faire de courtes promenades pour vous assurer qu’il fait l’exercice dont il a besoin.



Un abri pour les chats errants :

Pour ces chats qui n’ont pas de maison, l’hiver peut être rude. Leur construire un abri est une excellente façon de les aider à passer cette saison difficile. Voici comment faire en quelques étapes (et pour pas cher!) :

• Choisissez deux grands bacs en plastique de taille différente et emboitez-les l’un dans l’autre.

• Isolez l’abri en mettant du polystyrène ou de la paille (pas de foin surtout) entre les deux bacs.

• Faites une petite ouverture de 6 pouces sur le côté (pas au milieu car le froid entrerait partout).

• Vous pouvez ajouter une couverture de polar dans le fond de l’abri.

• Placez votre abri de façon à ce qu’il soit dans un endroit tranquille et reculé.

• Surélevez votre abri et placez-le sur des bouts de bois, afin d’éviter que la neige ou l’eau ne rentre et pour mieux conserver la chaleur.

• Pensez à mettre du poids sur l’abri comme une planche ou des pierres. Pendant les jours de tempête, il sera stable et ne s’envolera pas.



Il est crucial d’être conscient des dangers potentiels que la saison représente pour nos compagnons à quatre pattes. Ces menaces sont diverses et nécessitent des mesures proactives. Prenez les précautions nécessaires pour permettre à votre compagnon de traverser l’hiver en toute sécurité.