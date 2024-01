Guignolée des médias : une collecte d’urgence réussie

La collecte d’urgence de la Grande guignolée des médias a finalement réussi à combler les pertes en dons et en denrées à la suite du vol perpétré à l’entrepôt de Saint-Lambert de l’organisation à la fin de décembre, a indiqué le président fondateur et bénévole de la première heure, soit depuis 22 ans, Jean-Marie Girard.

« Les 21 organismes accrédités de l’agglomération de Longueuil vous remercient. En ces temps extrêmement difficiles, la générosité de milliers de citoyens a retenti de nouveau », a ajouté M. Girard qui rappelle que l’on peut effectuer des dons en ligne à l’adresse suivante : ggmrs.org/dons.

Tous ces dons sont distribués aux personnes défavorisées par l’entremise des organismes et qui font du dépannage alimentaire de façon soutenue.