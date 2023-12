Angelica Gravel-Bourgeois activement recherchée

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche activement Angelica Gravel-Bourgeois, une jeune fille âgée de 13 ans portée disparue depuis deux jours.

Angelica a quitté le foyer familial le soir du 26 décembre et n’a pas été revue depuis.

Des éléments portent à croire que sa sécurité pourrait être comprise, c’est pourquoi le SPAL demande à toute personne qui apercevrait la jeune fille ou qui aurait de l’information au sujet de ses allées et venues, de contacter sans tarder le 911 ou de composer le 450-463-711 poste 2748.

Votre appel sera traité de manière confidentielle.

Au moment de sa disparition, Angelica portait un chandail Kangourou de type polar à l’effigie du Canadien de Montréal de couleur bleu et rouge. Elle portait également un legging de couleur gris.