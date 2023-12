Guignolée : plus de 220 000 $ amassés

À 19h45 hier, plus de 220 000 $ en argent avaient été récoltés pour la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. L’objectif n’est toutefois pas encore atteint.

Les gens peuvent faire des dons en argent et en denrées non périssables dans les pharmacies du Groupe Jean Coutu, à Saint-Lambert, à Brossard, à la Place Cousineau, chez Nissan Longueuil, Boucherville et Brossard, dans les épiceries IGA, Métro, Maxi et Provigo, ou en ligne à https//ggmrs.org/dons.

La Grande Guignolée a également un espace réservé pour la collecte de produits et de denrées au 845, rue Saint-Charles, à Saint-Lambert. L’entrepôt est ouvert jusqu’au 24 décembre de 10 h à 16 h, du mardi au jeudi inclusivement. On doit absolument appeler au 514-993-2657 avant de se rendre à l’entrepôt pour une livraison.

Tous les dons seront remis à 21 organismes accrédités qui aident les personnes défavorisées et qui font du dépannage alimentaire de façon soutenue.

Pour en savoir davantage: http://www.guignoleerivesud.org ou, pour effectuer un don en ligne : ggmrs.org/dons et suivez-nous sur Facebook.