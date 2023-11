Une demande de financement pour la rénovation de la piscine intérieure et la construction d’un gymnase double

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer qu’elle a déposé, conjointement avec le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie, une demande de financement au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du gouvernement du Québec pour les rénovations de la piscine intérieure, l’ajout d’un gymnase double et la création de quatre salles multisports.



Inaugurées en 1995, les installations aquatiques ont maintenant presque atteint leurs 30 ans d’existence et nécessitent d’importants travaux pour garantir leur durabilité pour les trois prochaines décennies. En effet, une étude de l’état de dégradation réalisée en 2020 a révélé que 98 % des interventions requises étaient considérées comme urgentes ou importantes. En ajoutant un gymnase double et quatre salles multisports au bâtiment actuel, la Ville et le CCSSJ souhaitent également répondre aux besoins criants en matière de location de plateaux sportifs et récréatifs de la part des citoyens, des organismes et des écoles du territoire. Le projet soumis a donc été conçu avec la volonté de mutualiser les ressources humaines, financières et énergétiques de la piscine et du gymnase pour augmenter l’efficience et en réduire l’empreinte écologique.



« C’est avec enthousiasme que la Ville de Sainte-Julie dépose cette demande d’aide financière. Il s’agit d’un projet que nous avons à coeur et nous espérons qu’il se concrétisera prochainement si nous obtenons la subvention. Celui-ci répond à un besoin criant de la part de nos citoyens et nos organismes et nous permettra de mieux desservir la population en matière d’activités sportives », a souligné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



« Avec l’ajout des gymnases et des salles multisports, notre équipe serait très fière de collaborer avec les différents organismes de la ville pour offrir des programmations dynamiques favorisant l’activité physique et la vie sociale », a ajouté Raphaël Maranda, président du Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie.