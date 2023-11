Une capsule intemporelle à ouvrir dans 25 ans, à Varennes

Il y a une capsule intemporelle qui est cachée en quelque part à Varennes. L’objet est enfouie, on ne sait pas où mais elle a été constituée d’objets reliés aux festivités du 375e anniversaire de la ville, un événement qui a été largement célébré l’an dernier.

Si le secret demeure bien gardé, les autorités de la Ville ont cependant pris soin de consigner à l’hôtel de Ville, les renseignements nécessaires à la réouverture de la fameuse capsule qui contiendrait, entre autres, des lettres de grands parents pour leurs petits- enfants.

Et ce n’est qu’en 2047, donc 25 ans après sa mise en terre secrète que les décideurs qui seront en poste à cette date, que l’objet pourra être ouverte pour rappeler, preuves à l’appui, que 25 ans auparavant, les varennois ont joyeusement célébré leur 375 anniversaire alors que s’ébranleront, assurément, en 2047, les festivités du 400e de Varennes.

Ça roule trop sur la Butte-aux-Renards !

Steve Reese Christiansen savait qu’il y avait beaucoup de camions qui circulaient sur le chemin de la Butte-aux-Renards, lorsqu’il a acheté sa maison au 2907 de ce chemin, mais pas à ce point.

Lors d’une récente séance publique, il a clairement exprimé son exaspération. Le 12 septembre il a compté 800 passages de camions durant la journée devant chez lui. D’autres jours ce sont 904 ou 861 camions qui circulent souvent à haute vitesse sur la Butte-au-Renard alors que son record bien compté a été de 1129 passages dans une seule journée. Des camions qui proviennent de la carrière, au bout du chemin de la Butte, et qui rendent évidemment la vie de famille bien difficile. Il semble cependant qu’il n’y ait pas de solution miracle au problème. La carrière a des permis pour opérer et la CEPETAQ refuse de dézoner des terrains agricoles à proximité pour aménager une voie de contournement. Idem pour l’autre alternative, le chemin des cabanes à sucre ou les propriétaires de ce chemin disent clairement non à une circulation d’autant de poids lourds.

Le même citoyen est revenu à la charge lundi soir dernier pour discuter cette fois-ci des heures de circulation sur sa Butte.