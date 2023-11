Journées de grève à venir: informations à la population

(Communiqué) Nous souhaitons informer la population des incidences des grèves du 6, 8 et 9 novembre qui sont à prévoir sur les soins et les services offerts dans l’ensemble de nos installations : hôpitaux, centres d’hébergement, CLSC, Points de services locaux, centre de réadaptation et centres jeunesse. Les unités de soins intensifs, de soins obstétriques et les urgences ne seront toutefois pas affectées par la grève. Toute personne ayant une situation critique et instable ne doit pas hésiter à se présenter dans l’une de nos urgences.

· Si des modifications doivent être apportées à un rendez-vous, les usagers concernés seront contactés personnellement, tant pour la vaccination et les prélèvements que pour les rendez-vous médicaux et les interventions chirurgicales.

· Les demandes d’accès aux dossiers des patients formulés pourraient être traitées ultérieurement et une réponse sera transmise par envoi postal.

· Les demandes téléphoniques adressées aux cliniques et aux médecins de famille pourraient être prises en charge et traitées ultérieurement.

· Les services de soins à domicile sont maintenus avec certains ajustements, sans atteinte à la qualité et à la sécurité des soins dispensés.

· Il est possible que le temps d’attente soit plus long pour obtenir certains soins et services dans nos différentes installations comme les activités seront au ralenti.

· Le 6 novembre seulement, toutes les cafétérias de nos installations seront fermées. Seuls les services de repas et de collations pour nos usagers et nos résidents seront maintenus.



Nous sommes conscients et sensibles aux impacts que cette situation pourrait avoir sur les usagers. Soyez assurés que nous travaillons en collaboration avec les organisations syndicales et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin de limiter les effets de cette grève sur la population.



Nous vous remercions de votre collaboration.