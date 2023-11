Quatre femmes d’exception recoivent la médaille du député fédéral

Quatre résidentes de la région ont reçu la Médaille du député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères 2023, alors que se tenait, vendredi dernier, une cérémonie spéciale à la Maison grise de Varennes, à laquelle près d’une centaine de convives ont assistés.

Les médaillées 2023 sont Suzanne Gibeau-Carignan de Boucherville, Diane Duplin de Varennes, Angélique Beauchemin de Verchères et Claudette Janelle-Archambault de Saint-Denis-sur-Richelieu.

Ces femmes exceptionnelles ont consacré leur vie à la défense d’une cause et ont laissé des marques profondes de leur passage dans leur communauté respective.

Suzanne Gibeau-Carignan (Boucherville)

Passionnée d’histoire, et surtout de l’histoire de Boucherville, cette femme a transmis son savoir en concevant, entre autres, une brochure sur la vie du fondateur de Boucherville, le seigneur Pierre-Boucher. Sans surprise, elle a été présidente de la Société d’histoire des Îles-Percées pendant 14 ans.

Diane Duplin(Varennes)

Mme Duplin a fait sa marque à Varennes, en participant à plusieurs comités d’organismes avant d’entreprendre une carrière politique très prolifique. Aujourd’hui à la retraite, elle continue à donner de son temps et de son énergie comme présidente de la Fondation La Jemmerais.

Angélique Beauchemin

Citoyenne centenaire de Verchères, madame Beauchemin, est une infirmière de profession qui a toujours eu le souci de transmettre ses connaissances pour en faire profiter sa communauté. Récemment, elle a agi, malgré ses 102 ans bien sonnée, comme lanceuse d’alerte au sujet de l’érosion des berges du fleuve Saint-Laurent.

Claudette Jannelle-Archambault

Depuis dix ans, Mme Claudette Janelle consacre son temps à son rôle de présidente du conseil de la Fabrique de Saint-Denis-sur-Richelieu. Les retombées de son travail sont immenses aux plans communautaire, culturel, touristique et pour la conservation du patrimoine bâti de Saint-Denis.