Assemblée générale annuelle: nouveaux administrateurs à la CCIRS

C’est devant une salle réunissant près de 80 membres que la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) tenait hier après-midi son assemblée générale annuelle à l’Hôtel Mortagne à Boucherville. Isabelle Foisy, présidente réélue du conseil, a dressé un bilan très positif de la dernière année, mettant en lumière les réalisations marquantes de la Chambre, notamment sa croissance constante et son rôle crucial dans le développement économique de la région. Elle a également exprimé sa confiance envers les projets à venir et a encouragé les membres à poursuivre leur collaboration pour renforcer le tissu économique de la Rive-Sud.



Jean-François Lévesque, président-directeur général de la Chambre a quant à lui présenté un plan d’action ambitieux pour l’année 2023-2024 qui s’articule autour de cinq axes stratégiques prioritaires :



Assurer une croissance des revenus pour soutenir la mission de la Chambre entant que catalyseur du développement économique de la Rive-Sud ;



Assurer la fidélisation des membres en tenant compte de leurs besoins et de leur contexte d’affaires ;



Défendre les intérêts économiques de la Rive-Sud en s’assurant d’être une voix influente sur les dossiers prioritaires d’affaires publiques et économiques ;



Promouvoir la Rive-Sud en étant un porte-parole crédible de la seconde région économique en importance au Québec ;



Assurer une saine gestion interne de la Chambre pour lui permettred’atteindre son plein potentiel.



L’assemblée générale annuelle fut également l’occasion de procéder à l’élection des administrateurs pour les postes éligibles, dont la liste se trouve ci-dessous.



La Chambre tient à remercier chaleureusement les deux administrateurs dont le mandat s’est terminé, soit Charles Vincent, Directeur général du Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention à l’Université de Sherbrooke, ainsi que Stephan Julien, PDG de Moderco inc. Leur apport des dernières années au conseil d’administration a été considérable, et l’héritage que leur contribution laisse à l’organisation est à la fois concret et précieux.



À la fin de l’assemblée générale annuelle, un cocktail réseautage présenté par Groupe Chevalier Séguin s’est tenu avec près de 200 personnes de la communauté d’affaires. La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud a profité de l’occasion pour lancer la 40e édition des Prix Excellence de la Rive-Sud, présentée par Beneva, dont les gagnants seront révélés lors du Gala annuel en mai 2024. La Chambre a également procédé au dévoilement de la nouvelle présidente du jury pour l’édition 2023-2024 des Prix Excellence. Il s’agit de madame Ruth Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d’affaires du Québec.



La Chambre invite dès maintenant les entreprises de son territoire à soumettre leur candidature.