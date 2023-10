Concert sous les Chandelles présente une nouvelle formule immersive Les Plus Belles Mélodies au Monde à Varennes

Les Concerts sous les chandelles présenteront Les Plus Belles Mélodies au Monde dans une ambiance chaleureuse et immersive, le 10 novembre à 19h30, à la Basilique Sainte-Anne-de-Varennes.



Cette nouvelle série de concerts réinventés et éclairés à la lueur des chandelles vous proposera une expérience encore plus fascinante en émerveillant tous vos sens dans le magnifique décor de la Basilique Sainte-Anne-de-Varennes. Pour l’occasion, l’église sera uniquement illuminée de chandelles et d’un doux éclairage m’étant en valeur son architecture. En surcroît, un narrateur chevronné viendra animer le concert par des anecdotes et des faits historiques sur le répertoire présenté. À noter que le quatuor Ambitus est l’un des quatuors ayant le plus joué sur la scène québécoise depuis plus d’une décennie.



« Un concert inspiré, enchanteur et d’une grande beauté, un concept unique, un décor féerique, des histoires touchantes, des musiciens exceptionnels et une musique éblouissante! Voilà ce à quoi est convié l’auditoire de ce concert! » indique Isaac Jobin, le nouveau producteur de Concert sous les chandelles.



Le quatuor à cordes interprétera lors du concert la magnifique Sérénade de Schubert, la célèbre Petite Musique de Nuit de Mozart, le touchant thème de la Liste de Schindler et un medley énergique de musiques juives, 3 extraits du majestueux opéra Carmen de Bizet, les plus belles chansons de Brel, des tangos flamboyants, un medley des grands succès des Beatles (le groupe le plus connu de tous les temps), le somptueux Gabriel Oboe et la triomphale Danse Hongroise n.5 de Brahms.



Procurez-vous des billets au coût de 46,50$ (taxes et frais inclus) dans la billetterie à concertchandelle.com. Pour plus de renseignements, composer le 514 466-2909.