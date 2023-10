Le Portail bénévole à Varennes: une première au Québec qui récolte des honneurs!

En juin dernier, la Ville de Varennes a lancé le Portail bénévole, une nouvelle plateforme qui facilite la mise en relation entre les bénévoles et les organismes locaux. Cette première au Québec n’est pas passée inaperçue et elle a remporté deux reconnaissances cet automne, dont le prix Dollard-Morin dans la catégorie Soutien au bénévolat.

Le Portail bénévole permet aux citoyens d’explorer de façon conviviale une multitude d’opportunités de bénévolat à Varennes grâce à un système de mise en correspondance avancé. Avec cet outil en ligne, il est désormais facile de trouver rapidement des organismes correspondant à leurs intérêts, à leurs compétences et à leurs disponibilités.

C’est bien connu: on sème au printemps alors que l’on récolte à l’automne et c’est ainsi qu’au début d’octobre, la Municipalité a remporté un trophée Otium dans la catégorie « Soutien au bénévolat ».

Quelques jours plus tard, Varennes a obtenu le prix Dollard-Morin dans la catégorie Soutien au bénévolat grâce à son Portail bénévole, une distinction soulignant l’engagement des municipalités et des organismes qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions.

« Grâce à la créativité de nos équipes, nous sommes fiers de promouvoir ce Portail bénévole innovateur qui est une fois de plus récompensé pour son excellence », a mentionné le maire, Martin Damphousse, à la suite de la remise de ces prix. Il a aussi fait valoir qu’il s’agit là d’une source d’inspiration pour les municipalités du Québec et que Varennes offre son entière collaboration aux élus des autres villes qui voudraient mettre en place ce portail chez eux à l’intention de leurs citoyens.