Une exposition rassemblera 70 peintres

L’Expo-concours automnale de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) est de retour les 28 et 29 octobre à Saint-Bruno-de-Montarville. Quelque 70 peintres de partout au Québec vous en mettront plein la vue.

L’artiste julievilloise et présidente de l’AAPARS, Anne Drouin, explique que les peintres participants ont été sélectionnés avec soin par un jury indépendant. C’est, dit-elle, une excellente occasion de connaître et d’encourager les artistes d’ici qui rayonnent au Québec et au-delà des frontières.

Les peintres de Boucherville qui seront présents sont : Charlotte Dostaler, Jasmine Nadeau, Myrtha Pelletier, Suzanne Saint-Laurent et Marie Verville.

L’événement se tiendra au Centre Marcel-Dulude, à Saint-Bruno-de-Montarville. Le vernissage et la remise des prix se dérouleront le samedi 28 octobre, à 14 h.