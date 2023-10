Les citoyens de la MRC de Marguerite-D’Youville bientôt desservis par le nouveau système de collecte sélective

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et la MRC de Marguerite-D’Youville annoncent avoir paraphé l’entente de partenariat enclenchant la modernisation du système de collecte sélective dans les six (6) municipalités formant la MRC : une première au Québec! ÉEQ et la MRC viennent ainsi formaliser leur nouvelle relation quant à l’opération, la gestion, l’encadrement et le financement de la collecte des matières recyclables sur ce territoire montérégien.



« La responsabilité élargie des producteurs (REP) trouve toute sa signification dans ce nouveau partenariat. En priorisant le service aux citoyens tout autant que l’efficience du système, nous sommes parvenus à une première entente où tout le monde est gagnant. Ce partenariat avec la MRC de Marguerite-D’Youville marque le début d’une nouvelle ère et ouvre la porte à une collaboration prometteuse et durable », a affirmé Maryse Vermette, présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec.



« L’entente de partenariat signée avec ÉEQ permet une transition harmonieuse du service de collecte sélective pour toutes nos municipalités, au diapason des besoins et des particularités de notre territoire. Nos citoyens pourront toujours compter sur un service de collecte des matières recyclables efficace », a renchéri Daniel Plouffe, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville.



Faits saillants



Il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, ÉEQ assumera les coûts de collecte et de transport des matières recyclables sur le territoire de la MRC et dans ses écocentres. De plus, ÉEQ compensera la MRC pour les frais de gestion admissibles et les coûts des services d’information aux citoyens.



L’entente de partenariat établit les bases alors que les annexes de personnalisation qui y sont rattachées viennent dessiner les particularités du service de collecte sélective dans la MRC.



Les termes de l’entente signée et l’annexe de personnalisation visent principalement à :



Énoncer les responsabilités respectives des deux parties;

Encadrer l’opérationnalisation du service de collecte sélective;

Établir la liste des matières acceptées dans le bac de récupération;

Fixer les paramètres de remboursement et de compensation par ÉEQ.

Le déploiement du nouveau système de collecte sélective ailleurs au Québec est fixé au 1er janvier 2025. Dans l’intervalle, les organismes municipaux et les communautés autochtones sont appelés à conclure une entente contractuelle avec ÉEQ dans les délais prescrits par règlement.