Femme enceinte à bord de l’autobus !

Les femmes enceintes seront dorénavant identifiées si elles le souhaitent, dans les autobus du Réseau de transport de Longueuil. En effet le RTL a mis en place, la semaine dernière, l’initiative Bébé à bord!, qui vise à améliorer la sécurité et le confort des femmes enceintes lors de leur déplacement en autobus. Dès maintenant, celles-ci peuvent se procurer une épinglette et la porter dans les autobus afin inciter les autres usagers à leur céder leur siège.

Cette initiative a été proposée par Maria, une future maman employée du RTL, qui a repéré une épinglette Baby On Board dans le métro de Londres lors d’un récent voyage. Ce signe distinctif est utilisé à Londres et à New York par plus de 130 000 femmes enceintes par an depuis une dizaine d’années.