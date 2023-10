Varennes participe à un projet inédit pour protéger l’environnement

Devant l’urgence de s’attaquer aux crises inter reliées des changements climatiques et de la perte de biodiversité, la ville de Varennes tout comme la ville de Victoriaville, en collaboration avec la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) se sont lancés il y a quelques semaines dans un vaste chantier visant à utiliser au maximum le pouvoir de réglementation et taxation des municipalités québécoises pour protéger la nature et le climat.

Varennes, déjà à l’avant-garde de la protection de l’environnement au Québec, a mené des efforts pour identifier des solutions naturelles pour le climat, c’est à dire des mesures s’appuyant sur la nature elle-même pour préserver les milieux revêtant une importance capitale à la fois pour la captation de carbone et pour la biodiversité.

Ce nouveau chantier permettra à Varennes d’identifier et de tester des mesures d’éco fiscalité pouvant se jumeler aux solutions naturelles alors qu’un grand nombre de municipalités envisagent le potentiel de ces outils légaux.

Grâce à l’appui du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature d’Environnement et Changement climatique Canada, Varennes et Victoriaville travailleront avec la SNAP Québec pour concevoir des redevances, des écotaxes et des subventions municipales visant la protection des milieux naturels riches en carbone, l’adoption progressive de pratiques et comportements favorables à la protection ces milieux, et l’amélioration de l’aménagement du territoire agricole et forestier. Ces mesures fiscales auront à la fois des impacts positifs sur l’environnement et sur les finances des municipalités, du moment où il s’agira essentiellement des mesures fiscales autofinancées.

« Les villes de Varennes et de Victoriaville ont conclu une entente de collaboration afin d’être encore meilleures. Victoriaville veut connaître la recette de nos succès économiques et Varennes veut s’inspirer des meilleures pratiques en développement durable. On réfléchit même à un jumelage entre nos deux villes! » a déclaré le maire de Varennes, Martin Damphousse, lors du lancement du projet.