Stradivarius BaRock : Alexandre Da Costa « jazze » la musique classique à coups d’archet

Alexandre Da Costa et les musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Québec (anciennement Orchestre symphonique de Longueuil) accompagnés du trio jazz Stradivaria (contrebasse, piano et batterie) ont offert tout un « show » dimanche dernier au centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Après avoir présenté le concert Stradivarius BaRock Symphonique plus d’une centaine de fois, c’est à Boucherville que la tournée s’est terminée, heureusement et malheureusement.

Aussi rocker du violon, le chef d’orchestre Da Costa a livré toute une performance lors de cette aventure musicale audacieuse, véritable voyage de réinterprétation des compositions de l’époque de Louis XIV. « J’ai eu cette idée un peu folle il y a six ou sept ans avec le pianiste John Roney. »

Ils ont présenté entre autres Vivaldi en version rock, Bach en boogie et soft jazz, le célèbre Canon de Pachelbel ou encore un morceau de Hendrix joué à la classique. Les pièces ont été interprétées comme on ne les avaient jamais entendues, en une fusion harmonieuse Le public a semblé avoir adoré ces classiques revisités. C’était vraiment osé, pas trop, juste ce qu’il faut.

À coups d’archet sur son Stradivarius «Deveault» 1701, Alexandre Da Costa a l’art de démocratiser la musique classique et de la faire aimer autrement, sans compromettre la qualité. Son public grandit.