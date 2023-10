Sainte-Julie: arrestation d’un homme des infractions à caractère sexuel envers des victimes âgées de moins de 16 ans

L’équipe d’enquêtes de la MRC Montmagny a procédé le 12 octobre dernier à l’arrestation d’un homme 31 ans de Rivière-du-Loup, relativement à des infractions à caractère sexuel envers des victimes âgées de moins de 16 ans.



Jonathan Marceau-Moreau, arrêté à Rivière-du-Loup, a comparu cette même journée, au palais de justice de Montmagny par visioconférence. Il fait face à de nouvelles accusations à caractère sexuel dont leurre, possession de pornographie juvénile, rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite, harcèlement criminel et extorsion.



Ce dernier avait été arrêté une première fois le 24 novembre 2022 puis libéré avec des conditions en lien avec des infractions à caractère sexuel.



Les évènements se seraient déroulés entre les mois d’avril et novembre 2022 dans les secteurs de Québec, Rivière-du-Loup, Saint-Siméon et Sainte-Julie



L’enquête tend à démontrer que le suspect aurait pu faire d’autres victimes.



Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.



La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.