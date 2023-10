Une nouvelle convention de sept ans pour les cols bleus de Longueuil

La nouvelle convention collective des cols bleus de la Ville de Longueuil couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025, a officiellement été ratifiée il y a quelques jours. La convention est d’une durée de 7 ans (2019-2025) et l’augmentation des salaires pour cette période est de 19,5%, avec une possibilité de 2% supplémentaire en fonction de l’IPC de 2024 et 2025.

La semaine normale de travail a été établie à 36 heures par semaine sur une période de quatre jours à raison de 9 heures par jour. La nouvelle convention est rétroactive au 1er janvier 2019. La convention prévoit une refonte majeure du contrat précédent alors que bon nombre de dispositions sont modifiées ou complètement nouvelles. La convention permet, entre autres, de faciliter les mécanismes de comblement des postes permanents et d’affectations temporaires