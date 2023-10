Karting : Lucas Deslongchamps remporte la triple couronne

Le jeune pilote bouchervillois Lucas Deslongchamps a vécu une saison de rêve cette année. Du haut de ses 14 ans, il a remporté dans la catégorie junior, la triple couronne, au championnat provincial, au championnat canadien et au championnat national Rotax.

En fin de semaine dernière, Lucas a raflé la médaille d’or à la Coupe de Montréal Rotax junior (championnat provincial) qui se tenait à Mirabel. En dix courses, il a gagné neuf médailles d’or et une d’argent.

Plus tôt en saison, le poulain d’Hugo Mousseau ‒ ce dernier a été l’entraîneur de Lance Stroll avant qu’il ne fasse le grand saut en Formule 1 ‒, a aussi été sacré champion national Rotax, à Hamilton, en Ontario.

Puis, en juillet, Lucas est monté sur la plus haute marche du podium lors de l’Omnium canadien dans la catégorie Rotax junior à Mirabel. Cette victoire, rappelons-le, lui a permis d’obtenir son laissez-passer pour représenter le Canada à la finale mondiale de Bahreïn qui aura lieu du 2 au 9 décembre.

Durant les prochaines semaines, Lucas continuera de s’entraîner pour cette importante compétition à laquelle participeront les meilleurs pilotes de la planète.

Il sera aussi présent au IGA de Varennes les 28 et 29 octobre ainsi que les 4 et 5 novembre au Metro Messier du boulevard du Fort Saint-Louis, à Boucherville, pour rencontrer les gens et faire une levée de fonds. Le public peut aussi participer à sa collecte de sociofinancement sur le site web gofundme

Campagne de sociofinancement organisée par MARCO DESLONGCHAMPS : Aidez Lucas pour la finale mondiale de karting. (gofundme.com)