Le pilote bouchervillois Lucas Deslongchamps participera au Championnat du monde à Bahreïn

Pour une troisième année consécutive, le jeune pilote bouchervillois Lucas Deslongchamps ira représenter le Canada au Championnat du monde de karting qui se tiendra à Bahreïn en décembre prochain. Cette fois-ci, il disputera le titre de champion du monde contre les meilleurs pilotes de la planète dans la catégorie junior.

Lucas, qui vient tout juste de célébrer ses 14 ans, a obtenu son laissez-passer à la suite de sa victoire à l’Omnium canadien dans la catégorie Rotax junior, qui se tenait en fin de semaine dernière à Mirabel. Il a, de plus, remporté au cours de la présente saison quatre victoires consécutives à la Coupe de Montréal.

À sa deuxième participation au championnat du monde en 2022 dans la catégorie Rotax Max mini, Lucas s’est classé au 23e rang sur 72 pilotes. Il vise, cette année, terminer dans le top 15 mondial.

Lucas a commencé à pratiquer le karting à l’âge de 7 ans. Il fait partie de l’écurie HM, propriété de Hugo Mousseau qui a été l’entraîneur de Lance Stroll durant toute sa jeunesse, avant qu’il joigne les rangs de la Formule 1.

« Je suis vraiment content de pouvoir à nouveau prendre part au championnat du monde. Les gens ne le savent pas mais il y a beaucoup de travail sur et hors-piste pour arriver à cet accomplissement », explique Lucas qui fait très attention à son alimentation et s’entraîne également beaucoup à la maison afin de conserver la forme physique, renforcer sa musculation, son endurance et son cardio. « Je dois protéger la force de mes bras et de mon cou », remarque l’athlète qui doit supporter la force G.