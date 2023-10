Varennes doit encore décréter des travaux d’urgence sur les berges du parc de la Commune

Parce que la ville ne peut intervenir d’urgence que sur une distance de 100 pieds linéaire à la fois, Varennes procédera cet automne à de nouvelles interventions pour sauver une autre partie des berges du parc de la Commune.

L’an dernier la ville l’avait fait en ajoutant de gros blocs de ciment sur une distance de 30 mètres, empêchant ainsi le mouvement des vagues et l’érosion, de gruger les berges fragilisées du parc.

De nouveaux travaux seront donc exécutés cet automne à d’autres endroits, notamment à l’extrémité du parc ou des bancs seront bientôt emportés dans le fleuve par l’érosion si rien n’est fait. Par contre, cette fois-ci ce n’est pas l’installation de bloc de ciment qui est envisagé mais plutôt des travaux de végétalisation et de renaturalisation.

« Pour en faire plus et plus rapidement il nous faut des autorisations des autorités gouvernementales en matière environnementale. Il nous faudra produire des études, des analyses et avant que Varennes ne puisse obtenir les autorisations requises il faut compter trois ans et peut-être plus. Pendant ce temps la situation se détériore et nos observations nous confirment que nous avons perdu cinq mètres de berges au cours des cinq dernières années dans le secteur du parc. C’est énorme et inquiétant » a dit récemment le maire de Varennes Martin Damphousse alors qu’il faisait le point sur la situation lors de l’assemblée publique du conseil municipal de septembre au cours de laquelle les élus ont d’ailleurs adopté une résolution pour décréter les travaux d’urgence..

Allant par ailleurs encore plus loin le maire s’inquiète également de l’ensemble des changements climatiques qui obligeront inévitablement les villes à revoir leur façon de faire lorsque viendra le temps d’aménager de nouvelles infrastructures, que ce soit pour capter les eaux de surfaces lors des crues de plus en plus importantes, entre autres.