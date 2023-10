Projet-pilote: l’école de la Source à Varennes pourra avoir des aides à la classe

Suivant les résultats positifs du projet-pilote d’aides à la classe, la ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, est heureuse d’annoncer, au nom du ministre de l’Éducation, M. Bernard Drainville, que l’École de la Source à Varennes participera au projet cette année.



Ce projet-pilote souhaite valoriser la mission du personnel enseignant, soit d’enseigner, de mettre à profit les compétences et l’expertise d’autres ressources au sein de l’équipe-école et de favoriser la collaboration entre les membres du personnel. Les aides à la classe soutiennent l’enseignante ou l’enseignant en effectuant des tâches non pédagogiques.



« Je suis vraiment heureuse de savoir que l’école de la Source à Varennes ait été sélectionnée pour cet intéressant projet-pilote. Nos enseignantes et enseignants ont plus que jamais besoin de soutien, et ce sont les élèves qui en profitent le plus en fin de compte. Je comprends que c’est une formule gagnante pour tout le monde, qui valorise le travail du personnel de soutien, tout en permettant aux enseignantes et enseignants de se consacrer à leurs tâches pédagogiques », a expliqué Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères



« Le CSSP est vraiment privilégié d’avoir été choisi pour la mise en œuvre du projet d’aide à la classe. Ce projet contribue à l’optimisation de nos ressources humaines et permet de développer une belle communauté éducative dans le but d’amener tous nos élèves à réussir. », a renchéri Nathalie McDuff, directrice générale adjointe au Centre de services scolaire des Patriotes.



« L’école de la Source est très heureuse d’avoir été sélectionnée. L’opportunité de participer au projet-pilote d’aide à la classe marque un moment important dans notre recherche de meilleures pratiques éducatives. La collaboration entre nos enseignants et le personnel du service de garde ouvre de nouvelles avenues pour échanger des idées et des pratiques exemplaires, favorisant ainsi l’épanouissement de nos élèves et leur réussite », a conclu Audrée Charbonneau, directrice de l’école de la Source à Varennes.