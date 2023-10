Un vote en faveur de la grève à 94 % des syndiqués du Centre de services scolaire des Patriotes

Les mois de septembre et d’octobre ont été anormalement chauds au Québec et le gouvernement Legault devrait ressentir cette chaleur tout long de l’automne, car les membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie (SPPM-CSQ) ont voté à 95 % en faveur de la grève pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée.

Pour les membres du Centre de services scolaire des Patriotes, réunis en assemblée générale le 2 octobre dernier, ce pourcentage atteint 94 %, alors que leurs collègues du Centre de services scolaire Marie-Victorin ont voté en faveur à hauteur de 96 %.

Selon le président du SPPM-CSQ, Guy Boivin, les membres sont mécontents des offres gouvernementales, notamment en ce qui concerne les reculs sur la retraite et les offres salariales qualifiées de « déconnectées » puisqu’elles se situent « bien en deçà de l’inflation. »

Il est à noter que les travailleurs en santé de la Montérégie pourraient également participer à des moyens de pression si la forte tendance en faveur de la grève se poursuit.

Précisons en terminant que l’ensemble des syndicats a entamé une tournée d’assemblées générales afin de se doter de mandats de grève pouvant aller jusqu’à un débrayage général illimité, qui sera toutefois précédé de séquences de grève. Cette tournée se tiendra jusqu’au 13 octobre, alors que les dates de débrayage n’ont pas encore été dévoilées.