le duo Aie Cobaye de Ste-Julie lance son 3e album à Varennes

C’est, parait-il, avec grand bonheur que les julivilois Nancy et Christian du duo Aie Cobaye unissent leurs talents pour écrire mais aussi pour lancer leur 3ème album en carrière. Toujours authentiques dans leur démarche avec une réalisation de Sébastien Dufour, l’album à saveur folk avec touche country abordent des thèmes tels la détermination, la fierté, et la maladie, etc. Auteurs-compositeurs avant tout, les deux acolytes qui habitent Ste-Julie, se sont toutefois laissés tenter par deux reprises à leur façon bien à eux : Sors d’la lune du sympathique et coloré Polo des Frères à Ch’val ainsi que la chanson C’est vendredi de la talentueuse Lynda Lemay. Le lancement du nouvel album a eu lieu le 1er octobre dernier à la salle de spectacle du Centre Musical Haute Gamme, rue Lionel-Boulet à Varennes.