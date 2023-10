Les berges du fleuve ne sont pas une poubelle…mais !

Le grand nettoyage des berges du fleuve St-Lurent sur la Rive-Sud et principalement à Longueuil (entre les ponts Jacques-Cartier et le Tunnel Lafontaine) a eu lieu le 23 septembre dernier et cette année encore l’événement chapeauté par l’organisme Ciel et Terre a, malheureusement, été couronné de succès car ce sont plusieurs centaines de kilos de déchets qui ont été ramassés par les dizaines de bénévoles qui ont mis l’épaule à la roue pour donner un coup de pouce à l’environnement. Cette activité, depuis ses tout début, s’est révélée essentielle pour assurer la protection et la qualité des rives du fleuve ainsi qu’en témoigne les quantités importantes de déchets en tout genre récupérées années après années (plus de 1150 kg en 2018, 840 kg en 2019, 675 kg en 2021 et 745 kg en 2022). La tendance à la baisse observée depuis quelques années semble se maintenir mais il faut avouer que 745 kg de déchets récupérés en une seule journée sur environ 5 km de rivage, cela reste significatif et c’est pourquoi il a fallu répéter l’opération de nettoyage, cette année encore.

Mission 1000 tonnes

Alors que des bénévoles s’activaient à faire le grand ménage des berges à Longueuil, un autre groupe, les représentants de l’organisme « Mission 1000 tonnes » avaient choisi les berges du secteur Est de Boucherville (près des tours de transmission électriques aux limites de Varennes) pour faire le grand ménage de ces berges. Encore là et malgré la grande récolte qui avait été réalisée au début de l’été par les bénévoles des Emballages Carroussel de Boucherville, des dizaines de kilos de déchets de toutes sortes ont encore été extirpés des berges du fleuve par les bénévoles. « Mission 1000 tonnes » vise à changer le monde en agissant pour protéger les écosystèmes marins et aquatiques en retirant les déchets des océans et des cours d’eau de la planète tout en travaillant à favoriser la réduction à la source des différentes sources de déchets.