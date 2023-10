le Varennois Markylan Barraud, futur champion en BMX ?

Le jeune Markylan Barraud de Varennes est âgé de 8 ans seulement mais il a récemment participé aux Coupes Québec de BMX et il a réussi à se hisser 2eme au classement cumulatif des 12 coupes Québec. C’est la deuxième année consécutive qu’il monte sur le podium car il a réussi une troisième place en 2022 alors qu’il n’avait que 7 ans

Markylan pratique le BMX depuis qu’il a 5 ans et demi. Il a appris à faire du vélo pendant le premier confinement de 2020 et a demandé à ses parents à faire du vélo avec des bosses! Il a donc été inscrit au BMX à l’été 2020. Il a ensuite débuté les courses provinciales durant l’été 2021 (à l’âge de 6 ans) quand une coupe Québec a été organisée dans son club : BMX rive sud à Saint Bruno. Il a pris goût aux compétitions et, à l’été 2022, il a fait la saison complète des coupes Québec et il est a terminé au 3e rang au classement cumulatif. Cette année le jeune cycliste varennois avait deux objectifs: finir premier ou 2e au classement cumulatif des coupes Québec et se qualifier pour les championnats du monde. Malheureusement le jour du championnat canadien il est tombé en demi-finale et n’a donc pas réussi à se qualifier pour la finale. Si sa candidature est malgré tout acceptée il pourrait participer aux championnats du monde du 12 au 18 Mai 2024 à Rock Hill en compagnie de deux autres Varennois, Leo et Arnaud Bourrassa.