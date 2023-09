Vols de… panneaux solaires à Sainte-Julie!

Après que des actes de vandalisme et des incendies dans les parcs aient causé des préoccupations au sein de l’administration municipale à Sainte-Julie, voilà que des voleurs ont arraché les panneaux solaires qui se trouvaient sur la montée des Quarante-deux et aussi sur le chemin du Fer-à-cheval…

Ces récents méfaits sont d’autant plus répréhensibles que ces panneaux rappelaient aux conducteurs, qui roulaient déjà passablement vite dans ces secteurs de transition, de ralentir à l’approche d’une zone densément peuplée.

La Municipalité voisine de Saint-Amable a elle-même déploré des vols inusités il y a quelques jours, alors qu’elle s’est fait voler tous les bancs d’estrade au parc Le Rocher…

Les deux villes ont rappelé à leurs citoyens que, s’ils sont témoins de vols ou d’acte de vandalisme, de communiquer sans tarder avec la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent au 450 536-3333.