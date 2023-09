Des scouts en pèlerinage à Varennes

Pour la troisième année consécutive, les scouts du 38e groupe Saint-Jean-Baptiste de Montréal ont fait un pèlerinage sur les traces de sainte Marguerite d’Youville. Celui-ci a été conclu le 17 septembre 2023 par une messe à la basilique Sainte-Anne de Varennes, présidée par l’abbé Mario Desrosiers, recteur de la basilique et du sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville. Il était assisté par l’abbé Guy Guindon, p.s.s., lequel a prêché l’homélie. Les jeunes scouts, louveteaux et guides, garçons et filles, étaient très impliqués dans la célébration par la lecture des textes de la parole de Dieu, le service de l’autel et par une chorale dynamique qui accompagnait la célébration.



« C’est un plaisir de recevoir cette belle jeunesse catholique. Nous souhaitons que d’autres groupes scouts leur emboîtent le pas. Sainte Marguerite d’Youville était très impliquée auprès de la jeunesse montréalaise. Dans ses temps libres, elle enseignait le catéchisme,» a précisé l’abbé Desrosiers. Il a ajouté que si des adultes, qui ont été dans le mouvement scout dans leurs jeunes années, souhaitaient s’impliquer, on pourrait avoir un mouvement scout à Varennes pour notre jeunesse.



Promettant de revenir l’an prochain, les organisateurs Aude et Cédric Lefeubvre, ont déclaré : « Nous nous réjouissons que ce pèlerinage vers Sainte-Marguerite et votre belle basilique Sainte-Anne devienne une coutume! Quel bel élan pour démarrer cette année scoute ! ».