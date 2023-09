Marche myélome multiple à Sainte-Julie : à quelques pas de l’objectif!

C’est avec joie que le porte-parole de la deuxième édition de la Marche myélome multiple de Sainte-Julie, François Guay, a pu voir qu’une centaine de personnes ont fait, le 17 septembre dernier, une petite marche de 5 km qui symbolisait en fait un grand pas vers l’espoir!

Toutefois, il ne manque que quelques « pas » pour que les organisateurs puissent atteindre leur objectif de 20 000 $ car ils ont pu amasser 19 210 $ lors de cet événement. Donc, si des donateurs veulent appuyer la cause, ils n’ont qu’à aller sur le site myeloma.ca et de cliquer sur l’onglet marche Sainte-Julie.

Rappelons à ce sujet que le myélome est la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue. En juin 2019, François a reçu un traitement expérimental, soit une greffe de cellules souches de son frère Claude qui était compatible et, aujourd’hui, il se porte à merveille.

François a tout de même été chanceux d’une certaine façon puisque son myélome a été découvert rapidement. Malheureusement, trop de gens ne reçoivent pas leur diagnostic avant des mois, voire des années. C’est pourquoi des événements comme la marche de Sainte-Julie sont si importants, car plus les gens connaitront cette maladie complexe, plus il y a de chances que le diagnostic se fasse tôt et que les traitements soient efficaces pour les personnes atteintes.

Les organisateurs disent un grand merci à tous!