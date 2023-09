Salles d’opération au ralenti au Québec: des hôpitaux de la région s’en sortent très bien

La pénurie de personnel affecte grandement les blocs opératoires de la province, dont les trois quarts sont sous-utilisés, ce qui ne fait malheureusement pas diminuer les longues listes d’attente. Par contre, il est intéressant de noter que des hôpitaux de la région affichent les meilleurs taux d’utilisation des salles d’opération au Québec.

Les statistiques compilées par le Journal de Montréal dans son édition du 18 septembre dernier précisent que le taux d’utilisation des blocs opératoires a encaissé le choc depuis la pandémie, car en 2022-2023, 78 % des hôpitaux, soit 39 sur 50, n’ont pas atteint la cible d’utilisation fixée à 85 % par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Cette désagréable situation est due essentiellement à la pénurie de personnel et rien n’indique qu’une embellie pointe à l’horizon puisque le nombre de patients en attente de chirurgie est passé de 115 000 à 158 000 et, de ce nombre, près de 10 % sont sur une liste depuis plus d’un an, soit 14 642…

Le ministre Christian Dubé avait lancé un plan de rattrapage en mai dernier afin de ramener le nombre de patients qui attendent depuis plus de 12 mois au niveau d’avant la pandémie (soit aux alentours de 2 500 patients) d’ici 2024, mais l’objectif est très loin d’être atteint…

Selon l’Association québécoise de chirurgie, les spécialistes opèrent présentement quatre jours par mois en moyenne. Un accès aux blocs six jours par mois permettrait de façon réaliste d’enfin réduire les listes d’attentes qui n’en finissent plus de s’allonger.

Si la situation est pour le moins très préoccupante à Pontiac (Shawville), Amqui et Maniwaki avec des taux d’utilisation de 33 %, 34 % et 50 % respectivement, des hôpitaux de la région font bonne figure, car on les retrouvent au somment de cette compilation, soit Honoré-Mercier (92 %), Hôtel-Dieu de Sorel (92 %) et Pierre-Boucher (95 %).