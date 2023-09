La stabilisation du marché immobilier se confirme en août et les prix se maintiennent

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois d’août 2023. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Les ventes résidentielles sur le territoire de la RMR de Montréal se chiffraient à 2 753 en août 2023. Il s’agit d’une hausse de 4 % ou de 101 transactions par rapport à la même période l’an dernier. Il s’agit d’un niveau d’activité transactionnelle comparable à la moyenne historique pour cette période de l’année.

« Le mois d’août figure habituellement parmi les mois les moins actifs de l’année. Août 2023 ne fait pas exception à la règle avec un nombre de ventes qui se situe toutefois dans la moyenne historique. L’activité transactionnelle se trouve ainsi supérieure à celle enregistrée l’année dernière à la même période, alors que le nombre de transactions commençait à être lourdement impacté par les fortes hausses successives des taux d’intérêt de la première partie de l’année 2022. La dynamique est semblable pour les prix qui se comparent, eux aussi, avantageusement à ceux d’août 2022, puisqu’ils avaient commencé à baisser pour les mêmes raisons », constate Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

« De fait, il est intéressant de remarquer que les prix ont non seulement récupéré le terrain perdu par rapport à l’an dernier, mais qu’ils se maintiennent aussi à des niveaux proches du sommet de 2022, ajoute-t-il. Un constat plus ou moins valable dans tous les grands secteurs et types de propriétés. Dans un contexte où les taux d’intérêt et les prix se maintiennent à des niveaux simultanément élevés, une détérioration potentielle du marché de l’emploi au cours des prochains mois pourrait rendre plus précaire cette stabilisation du marché. »

Faits saillants du mois d’août Les ventes de propriétés résidentielles évoluent selon trois tendances dans les grands secteurs de la RMR de Montréal. La Rive-Nord de Montréal (607 ventes) enregistre une baisse de 12 % des ventes. Du côté de Laval (256 ventes) et de la Rive-Sud de Montréal (637 ventes), les ventes sont stables avec des variations respectives de 0 % et de 1 %. Vaudreuil-Soulanges (130 ventes) et Saint-Jean-sur-Richelieu (74 ventes) enregistrent pour leur part une croissance des ventes avec des variations de 8 % et de 10 %. Le secteur de l’Île de Montréal, avec 1 049 transactions, se démarque avec une augmentation de 18 % par rapport à la même période de l’année passée.