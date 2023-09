La Galerie Jean-Letarte accueille l’exposition « Le démêlé » de l’artiste Ani Deschênes

Jusqu’au 5 novembre, la Ville de Boucherville présente l’exposition intitulée Le démêlé d’Ani Deschênes, à la Galerie Jean-Letarte.

L’exposition consiste en un ensemble de tapisseries brodées sur des surfaces de coton qui relate la mésentente entre les enfants de la grand-mère de l’artiste. Elle souhaite sublimer le conflit, en faire une foire baroque où se côtoient codes de couleurs symboliques et théâtralité. Les tapisseries se relient entre elles physiquement par des fils entrelacés créant le nœud de la situation à être démêlé. Elle dessine l’implacable destin de sa famille pour proposer une réflexion universelle sur la complexité des liens filiaux.



L’artiste

La pratique sculpturale d’Ani Deschênes pose un regard sur l’intervention humaine en lien avec le territoire. Qu’il soit intime, collectif ou naturel, l’habitat révèle la filiation qui existe entre les êtres vivants et devient le lieu de rencontres. Ani Deschênes puise alors son inspiration à même les relations qui se forment en explorant les limites de l’appartenance et de l’identité dans la création.

La Galerie Jean-Letarte est située au cœur du Café centre d’art, 536, boulevard Marie-Victorin, Boucherville