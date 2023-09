La Croix-Rouge canadienne sollicite des dons pour venir en aide aux personnes touchées par le séisme au Maroc

La Croix-Rouge canadienne a mis sur pied le Fonds de secours : Séisme au Maroc afin d’offrir une aide immédiate aux personnes éprouvées par cette catastrophe.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’emploie à acheminer le plus rapidement possible de l’assistance aux personnes touchées par le séisme au Maroc. Les fonds amassés permettront aux partenaires du Mouvement d’apporter des secours d’urgence aux personnes éprouvées. De plus, les dons versés serviront à favoriser le rétablissement des communautés, à renforcer leur résilience et à appuyer les efforts de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur susceptible de survenir dans les régions touchées.

Une fois les besoins urgents comblés, les fonds pourraient être utilisés pour soutenir la préparation en vue d’intervenir rapidement lors d’autres catastrophes dans le monde.

Les Canadiennes et les Canadiens qui souhaitent contribuer au Fonds de secours : Séisme au Maroc peuvent faire un don en ligne à l’adresse croixrouge.ca. Ressources supplémentaires @CroixRouge_Qc | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111