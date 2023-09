Varennes, au plus haut sommet d’Afrique

Il y a des athlètes qui courent, d’autres qui nagent ou qui font du vélo mais Gabriel Dea, un jeune résident de Varennes, vient de réussir un exploit tout simplement titanesque. Il vient en effet d’escalader le plus haut sommet d’Afrique en Tanzanie, le fameux mont Kilimandjaro! Et en plus de réussir à gravir cette montagne aux neiges éternelles à son sommet. Gabriel Dea a pris soin d’immortaliser son ascension en déployant le drapeau de sa ville, Varennes.

« Vendredi 8 septembre 2023 8h39am j’ai finalement mis les pieds sur le sommet du Kilimandjaro, la plus haute montagne d’Afrique et la plus haute free standing mountain du MONDE. Un projet planifié depuis plusieurs mois et que je m’entraîne depuis plus d’un an a finalement été un succès. Après cinq jours d’ascension continu dont 7h de summit push durant la nuit, gros mal d’altitude, 50% moins d’oxygène en haut, étourdissement, mal de tête en continu, basse pression, dû à tous les effets de l’extrême altitude en montagne, j’ai failli tomber sans connaissance et abandonner au premier sommet mais mon mental m’a convaincu de continuer jusqu’au dernier sommet tout en faisant attention de ne pas laisser ma vie sur la montagne. Certainement ma plus dure épreuve physique à vie surtout vers la fin de l’ascension but still I MADE IT TO THE TOP » a déclaré le lendemain de son exploit, le jeune homme qui travaille chez Kronos de Varennes également.