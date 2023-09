Julievillois : quels sont vos goûts culturels?

Pas moins de 1 314 Julievillois ont participé à la deuxième phase de la planification stratégique 2023-2027 et la Ville espère que les citoyens seront encore nombreux à exprimer leurs idées et opinions, cette fois concernant les offres d’activités culturelles et les services offerts par la bibliothèque, d’ici au 1er octobre prochain.

Tout le monde aime la culture, mais les élus et l’administration municipale veulent en apprendre plus sur les goûts particuliers de chacun et c’est dans ce but que la population est invitée à partager ses avis et à formuler des propositions sur divers aspects de la vie culturelle, notamment les spectacles de Noël, les soirées dansantes en plein air, le Symposium Art et passion, ainsi que la place des activités culturelles au sein de la communauté.

Les répondants pourront entre autres indiquer sur la plateforme de consultation en ligne saintejulieconsulte.ca quelles sont les manifestations artistiques qui les intéressent le plus et quelles sont leurs suggestions d’activités/événements culturels à avoir à Sainte-Julie. Les jeunes familles et les personnes âgées de 55 ans et plus sont notamment conviées à préciser l’horaire idéal et le type d’activité culturelle qui leur conviendrait le mieux.

Les citoyens pourront également se prononcer sur les activités à la bibliothèque municipale et signifier leurs besoins et intérêts envers les services offerts (Fréquentez-vous la bibliothèque? Pour quelles raisons ne la fréquentez-vous pas? Quels services pourraient être améliorés? Etc.)

Rappelons à ce sujet que l’adoption de la planification stratégique se fera cet automne par le conseil municipal, qui aura à trancher à la lumière des commentaires.