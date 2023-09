Première édition du M.Y FEST : explorer et bouger à Contrecoeur

Place aux jeunes Marguerite-d’Youville, chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville (CJEMY) est fier de vous présenter la première édition du grand rassemblement M.Y FEST.

Organisé en partenariat avec la Maison des jeunes (MDJ) et la Ville de Contrecœur, l’événement aura lieu le 23 septembre prochain de 11h à 16h au parc Antoine-Pécaudy, rue des Chênes à Contrecœur.

Venez bouger au M.Y FEST

Dès 11h, organismes, entreprises et associations seront réunis pour faire bouger les visiteurs. Kiosques, activités ludiques, activités sportives, danse, yoga, soccer, maquillage pour enfants, etc… Venez rencontrer notre athlète vedette Stevens Dorcelus et tester vos habiletés dans son parcours d’athlétisme!

Pour le dîner et tout au long de la journée, nourriture et boissons seront offertes sur place moyennant une contribution financière. Et ce jusqu’à 15h!

À 15h30, débutera le tirage des prix de présences gracieusement offerts par les divers organismes et entreprises présents à l’événement!

En plus de faire la promotion des saines habitudes de vie, cet événement se veut une levée de fonds pour soutenir la mission des deux organismes jeunesse c’est-à-dire la Maison des jeunes et le CJEMY.

Comment soutenir la mission du CJEMY et de la MDJ

Afin que les activités de l’événement demeurent gratuites, nous avons diversifié les sources de financement pour nos 2 organismes jeunesse. Il sera donc très facile pour les visiteurs de participer à la levée de fonds sans toutefois se sentir obliger ou forcer de le faire!

Voici donc comment il sera possible de contribuer :

 En faisant l’achat de nourriture et de breuvage sur le site;

 Au kiosque de Collect-Edition qui vendra des objets de collections signés par des joueurs de

hockey et autres athlètes;

 Au kiosque de la friperie Les merveilles d’Avant qui remettra 100% des profits de la vente de

vêtements;

 En se procurant une ou des participations au « moitiés-moitiés »;

 En faisant une contribution volontaire pour participer aux activités;

 Tout simplement en faisant un don sur place.

Vous êtes attentus en grand nombre à ce tout premier rassemblement de levée de fonds!

Des prix de présences seront offerts sur place! Ne manquez pas ça!

Pour en savoir plus sur l’événement et pour connaître l’horaire des activités de la journée, consultez le site www.cjemy.org.



Que fait Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville?

Depuis plus de 25 ans, le CJEMY accueille et accompagne les jeunes jusqu’à 35 ans vers la concrétisation de leurs projets de vies personnels, scolaires et professionnels.

Que fait la Maison des jeunes de Contrecoeur?

Amener les jeunes par le loisir et le contact d’intervenants significatifs à devenir des citoyens actifs, critiques et responsables.